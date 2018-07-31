Національні збори Франції відхилили другу резолюцію недовіри уряду
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Депутати Національних зборів Франції відхилили у вівторок другу резолюцію про недовіру уряду, з якою виступили ліві партії. Про це свідчить пряма трансляція із залу засідання на телеканалі парламенту LCP, передає УНН.
За резолюцію, внесену французькими комуністами, соціалістами і рухом “Непідкорена Франція”, було подано всього 74 голоси. Це значно менше необхідного порога в 289 голосів. Більшість в нижній палаті належить пропрезидентської фракції “Республіка на марші”, яка була рішуче проти демаршу опозиції.
Резолюція виносилася на голосування в зв’язку з невдоволенням опозиції діями влади в рамках “справи Александра Беналля” — співробітника президентської адміністрації, який побив маніфестантів на першотравневій демонстрації.
Раніше у вівторок була відкинута резолюція, представлена правоцентрісткой партією “Республіканці”. За неї було подано лише 143 голоси. За документ правоцентристів голосували також депутати від “Національного об’єднання” Марін Ле Пен, Французької комуністичної партії, руху “Непідкорена Франція” Жан-Люка Меланшона. Соціалісти від підтримки ініціативи правих утрималися.
На користь резолюції лівих партій подали свої голоси депутати від всіх основних фракцій, за винятком президентської “Республіки на марші” і правоцентристів. За існуючими у Франції правилами, при вотум недовіри подаються тільки голоси “за” резолюцію, ті, хто виступає проти — утримуються від голосування.
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