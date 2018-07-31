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Національні збори Франції відхилили другу резолюцію недовіри уряду

Національні збори Франції відхилили другу резолюцію недовіри уряду

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 липня. УНН. Депутати Національних зборів Франції відхилили у вівторок другу резолюцію про недовіру уряду, з якою виступили ліві партії. Про це свідчить пряма трансляція із залу засідання на телеканалі парламенту LCP, передає УНН.

За резолюцію, внесену французькими комуністами, соціалістами і рухом “Непідкорена Франція”, було подано всього 74 голоси. Це значно менше необхідного порога в 289 голосів. Більшість в нижній палаті належить пропрезидентської фракції “Республіка на марші”, яка була рішуче проти демаршу опозиції.

Резолюція виносилася на голосування в зв’язку з невдоволенням опозиції діями влади в рамках “справи Александра Беналля” — співробітника президентської адміністрації, який побив маніфестантів на першотравневій демонстрації.

Раніше у вівторок була відкинута резолюція, представлена ​​правоцентрісткой партією “Республіканці”. За неї було подано лише 143 голоси. За документ правоцентристів голосували також депутати від “Національного об’єднання” Марін Ле Пен, Французької комуністичної партії, руху “Непідкорена Франція” Жан-Люка Меланшона. Соціалісти від підтримки ініціативи правих утрималися.

На користь резолюції лівих партій подали свої голоси депутати від всіх основних фракцій, за винятком президентської “Республіки на марші” і правоцентристів. За існуючими у Франції правилами, при вотум недовіри подаються тільки голоси “за” резолюцію, ті, хто виступає проти — утримуються від голосування.

Як повідомляв УНН, смартфони у школах заборонили у Франції.

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