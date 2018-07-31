Национальное собрание Франции отклонили вторую резолюцию недоверия правительству

За резолюцию, внесенную французскими коммунистами, социалистами и движением “Неподчинившаяся Франция”, было подано всего 74 голоса. Это значительно меньше необходимого порога в 289 голосов. Большинство в нижней палате принадлежит пропрезидентской фракции “Республика на марше”, которая была решительно против демарша оппозиции.

Резолюция выносилась на голосование в связи с недовольством оппозиции действиями властей в рамках “дела Александра Беналля” — сотрудника президентской администрации, избившего манифестантов на первомайской демонстрации.

Ранее во вторник была отвергнута резолюция, представленная правоцентристкой партией “Республиканцы”. За нее было подано лишь 143 голоса. За документ правоцентристов голосовали также депутаты от “Национального объединения” Марин Ле Пен, Французской коммунистической партии, движения “Неподчинившаяся Франция” Жан-Люка Меланшона. Социалисты от поддержки инициативы правых воздержались.

В пользу резолюции левых партий подали свои голоса депутаты от всех основных фракций, за исключением президентской “Республики на марше” и правоцентристов. По существующим во Франции правилам, при вотуме недоверия подаются только голоса “за” резолюцию, выступающие против воздерживаются от голосования.

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