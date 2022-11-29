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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 28353 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Національні опери Львова та Одеси отримали нагороду на International Opera Awards

Національні опери Львова та Одеси отримали нагороду на International Opera Awards

Київ • УНН

 • 1160577 перегляди

КИЇВ. 29 листопада. УНН. На церемонії International Opera Awards у Мадриді (столиця Іспанії) Львівському національному академічному театру опери та балету та Одеському національному академічному театру опери та балету вручили нагороду "Найкращий оперний театр". Про це повідомляє агенство Reuters, інформує УНН.

Цитата

"Ми приїхали з міст, де вулиці темні, але наші душі сповнені світла... Наша музика зараз гуде генераторами всюди, але це музика нашого виживання, нашого життя", - наголосила режисерка в Одеській національній опері Оксана Тараненко.

Деталі

Обидва театри відновили вистави після того, як вони були змушені призупинити їх, коли росія вторглася в Україну 24 лютого. Журі відзначило їхню "мужність і стійкість за те, що вони продовжували виступати, попри небезпеки та руйнування, викликані війною".

Довідка

International Opera Awards - це щорічна церемонія нагородження, присвячена визначним досягненням в опері по всьому світу. Вона була заснована у 2013 році британським бізнесменом, філантропом та прихильником опери Гарі Гайманом та редактором журналу Opera Джоном Еллісоном. Мета заходу - відзначити видатні досягнення в опері та підняти престиж опери як виду мистецтва на міжнародному рівні.

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