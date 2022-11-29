Національні опери Львова та Одеси отримали нагороду на International Opera Awards
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. На церемонії International Opera Awards у Мадриді (столиця Іспанії) Львівському національному академічному театру опери та балету та Одеському національному академічному театру опери та балету вручили нагороду "Найкращий оперний театр". Про це повідомляє агенство Reuters, інформує УНН.
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"Ми приїхали з міст, де вулиці темні, але наші душі сповнені світла... Наша музика зараз гуде генераторами всюди, але це музика нашого виживання, нашого життя", - наголосила режисерка в Одеській національній опері Оксана Тараненко.
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Обидва театри відновили вистави після того, як вони були змушені призупинити їх, коли росія вторглася в Україну 24 лютого. Журі відзначило їхню "мужність і стійкість за те, що вони продовжували виступати, попри небезпеки та руйнування, викликані війною".
Довідка
International Opera Awards - це щорічна церемонія нагородження, присвячена визначним досягненням в опері по всьому світу. Вона була заснована у 2013 році британським бізнесменом, філантропом та прихильником опери Гарі Гайманом та редактором журналу Opera Джоном Еллісоном. Мета заходу - відзначити видатні досягнення в опері та підняти престиж опери як виду мистецтва на міжнародному рівні.