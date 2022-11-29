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Национальные оперы Львова и Одессы получили награду на International Opera Awards

Киев • УНН

 • 1160574 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. На церемонии International Opera Awards в Мадриде (столица Испании) Львовскому национальному академическому театру оперы и балета и Одесскому национальному академическому театру оперы и балета вручили награду "Лучший оперный театр". Об этом сообщает агентство Reuters, информирует УНН.

Цитата

"Мы приехали из городов, где улицы темные, но наши души полны света... Наша музыка сейчас гудит генераторами повсюду, но это музыка нашей выживаемости, нашей жизни", - подчеркнула режиссер в Одесской национальной опере Оксана Тараненко.

Детали 

Оба театра возобновили спектакли после того, как они были вынуждены приостановить спектакли, когда россия вторглась в Украину 24 февраля. Жюри отметило их "мужество и стойкость за то, что они продолжали выступать, несмотря на опасности и разрушения, вызванные войной".

Справка

International Opera Awards - это ежегодная церемония награждения, посвященная выдающимся достижениям в опере по всему миру. Она была основана в 2013 году британским бизнесменом, филантропом и поклонником оперы Гарри Хайманом и редактором журнала Opera Джоном Эллисоном. Цель мероприятия - отметить выдающиеся достижения в опере и поднять престиж оперы как вида искусства на международном уровне.

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