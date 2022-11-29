Национальные оперы Львова и Одессы получили награду на International Opera Awards

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"Мы приехали из городов, где улицы темные, но наши души полны света... Наша музыка сейчас гудит генераторами повсюду, но это музыка нашей выживаемости, нашей жизни", - подчеркнула режиссер в Одесской национальной опере Оксана Тараненко.

Детали

Оба театра возобновили спектакли после того, как они были вынуждены приостановить спектакли, когда россия вторглась в Украину 24 февраля. Жюри отметило их "мужество и стойкость за то, что они продолжали выступать, несмотря на опасности и разрушения, вызванные войной".

Справка

International Opera Awards - это ежегодная церемония награждения, посвященная выдающимся достижениям в опере по всему миру. Она была основана в 2013 году британским бизнесменом, филантропом и поклонником оперы Гарри Хайманом и редактором журнала Opera Джоном Эллисоном. Цель мероприятия - отметить выдающиеся достижения в опере и поднять престиж оперы как вида искусства на международном уровне.