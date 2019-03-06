Національна поліція: у Житомирській області затримано масштабну банду вимагачів

КИЇВ. 6 березня. УНН. Працівники Управлінь стратегічних розслідувань, карного розшуку та Слідчого управління ГУНП та бійці КОРДу спільно з оперативниками УСБУ під процесуальним керівництвом обласної прокуратури припинили діяльність організованого злочинного угрупування, яке спеціалізувалось на вимаганні коштів у підприємців. 6 березня у двох райцентрах Житомирської області у результаті спецоперації затримано до десятка членів банди, передає УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції України.