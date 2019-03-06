Національна поліція: у Житомирській області затримано масштабну банду вимагачів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Працівники Управлінь стратегічних розслідувань, карного розшуку та Слідчого управління ГУНП та бійці КОРДу спільно з оперативниками УСБУ під процесуальним керівництвом обласної прокуратури припинили діяльність організованого злочинного угрупування, яке спеціалізувалось на вимаганні коштів у підприємців. 6 березня у двох райцентрах Житомирської області у результаті спецоперації затримано до десятка членів банди, передає УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції України.
Як відомо із зібраних матеріалів, до складу організованого злочинного угрупування входили понад десятка осіб віком від 22 до 45 років. Вони жителі Житомирщини, майже всі — раніше судимі за вчинення тяжких злочинів, серед яких грабежі та розбої.
“Певний час правоохоронці документували їх протиправну діяльність, яка полягала у вимаганні грошей у приватних підприємців регіону під загрозою фізичної розправи над ними або членами їх сімей. У поліції є обґрунтовані підстави вважати, що в окремих випадках ці погрози реалізовувались. 6 березня одразу у двох райцентрах Житомирської області бандити були затримані під час передачі грошових коштів від місцевих жителів”, — вказано у повідомленні поліції.
У м. Новограді-Волинському лідер злочинного угрупування, житель міста, та ще один з членів банди, житель райцентру вимагали 3 тисячі доларів США від місцевого жителя за залагодження штучно спровокованого конфлікту з представником місцевого криміналітету. Під час отримання 800 доларів США їх і затримали спецпризначенці.
Водночас у селищі Любарі ще шістьох членів угрупування затримали бійці КОРДу під час передачі траншу у 10 тисяч гривень. Бандити під приводом “боргових зобов’язань” підприємця, який має торгову точку на місцевому ринку, вимагали 2 тисяч доларів США. У разі несплати чоловікові погрожували каліцтвом його малолітніх дітей і дружини.
Нагадуємо, речниця очільника Генеральної прокуратури України Лариса Сарган повідомила деталі затримання осіб при спробі підкупу кандидата в президенти України.