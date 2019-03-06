Национальная полиция: в Житомирской области задержана масштабная банда вымогателей

Как известно из собранных материалов, в состав организованной преступной группировки входили более десятка человек в возрасте от 22 до 45 лет. Они жители Житомирщины, почти все — ранее судимые за совершение тяжких преступлений, среди которых грабежи и разбои.

“Некоторое время правоохранители документировали их противоправную деятельность, которая заключалась в вымогательстве денег у частных предпринимателей региона под угрозой физической расправы над ними или членами их семей. У полиции есть обоснованные основания полагать, что в отдельных случаях эти угрозы реализовывались. 6 марта сразу в двух райцентрах Житомирской области бандиты были задержаны во время передачи денежных средств от местных жителей”, — указано в сообщении полиции.

В г. Новограде-Волынском лидер преступной группировки, житель города, и еще один из членов банды, житель райцентра требовали 3 тысячи долларов США от местного жителя за улаживание искусственно спровоцированного конфликта с представителем местного криминалитета. При получении 800 долларов США их и задержали спецназовцы.

В то же время в поселке Любаре еще шестерых членов группировки задержали бойцы корда при передаче транша в 10 тысяч гривен. Бандиты под предлогом “долговых обязательств” предпринимателя, который имеет торговую точку на местном рынке, требовали 2 тысячи долларов США. В случае неуплаты мужчине угрожали увечьем его малолетних детей и жены.

Напоминаем, пресс-секретарь главы Генеральной прокуратуры Украины Лариса Сарган сообщила детали задержания лиц при попытке подкупа кандидата в президенты Украины.