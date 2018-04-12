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Національна команда України піднялася у рейтингу ФІФА

Національна команда України піднялася у рейтингу ФІФА

Київ • УНН

 • 9843 перегляди

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Національна команда України піднялася на п'ять рядків у рейтингу ФІФА і тепер займає 30-е місце. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФІФА.

Найближчі сусіди нашої збірної - збірна Словаччини, яка займає 29 рядок і збірна Ірландії (31). Від наших західних сусідів ми відстаємо на 9 очок, а ірландців на 1 очко випереджаємо.

В оновленому рейтингу національних команд за версією ФІФА від 12 квітня 2018 року збірна України зберегла свої позицій.

Склад топ-10 не змінився.

Як повідомляв УНН, міжнародна федерація футболу розглядає варіант зміни систему оренди  футболістів та навіть її заборони. 

Українські Національні Новини

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