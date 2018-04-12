Національна команда України піднялася у рейтингу ФІФА
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Національна команда України піднялася на п'ять рядків у рейтингу ФІФА і тепер займає 30-е місце. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФІФА.
Найближчі сусіди нашої збірної - збірна Словаччини, яка займає 29 рядок і збірна Ірландії (31). Від наших західних сусідів ми відстаємо на 9 очок, а ірландців на 1 очко випереджаємо.
В оновленому рейтингу національних команд за версією ФІФА від 12 квітня 2018 року збірна України зберегла свої позицій.
Склад топ-10 не змінився.
Як повідомляв УНН, міжнародна федерація футболу розглядає варіант зміни систему оренди футболістів та навіть її заборони.