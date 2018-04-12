Национальная команда Украины поднялась в рейтинге ФИФА

Ближайшие соседи нашей сборной - сборная Словакии, которая занимает 29 строчку и сборная Ирландии (31). От наших западных соседей мы отстаем на 9 очков, а ирландцев на 1 очко опережаем.

В обновленном рейтинге национальных команд по версии ФИФА от 12 апреля 2018 сборная Украины сохранила свои позиции.

Состав топ-10 не изменился.

Как сообщал УНН, международная федерация футбола рассматривает вариант изменения систему аренды футболистов и даже ее запрета.