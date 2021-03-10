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Національна гвардія США охоронятиме Конгрес до 23 травня

Національна гвардія США охоронятиме Конгрес до 23 травня

Київ • УНН

 • 33860 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Національна гвардія США охоронятиме Конгрес до 23 травня. Відповідний запит поліції Капітолія схвалив міністр оборони США Ллойд Остін, заявили у Пентагоні, передає УНН.

Цитата

“Остін схвалив запит поліції Капітолію на продовження надання підтримки з боку Нацгвардії до 23 травня 2021 року”, — зазначив прес-секретар Пентагону Джон Кірбі. За його словами, на території Конгресу залишаться близько 2,3 тис. бійців Нацгвардії. “Це являє собою скорочення майже на 50% від нинішньої підтримки”, — підкреслив речник Пентагону Джон Кірбі.

“Протягом цього тривалого періоду Міноборони буде працювати з поліцією Капітолію, щоб поступово скоротити присутність Національної гвардії, якщо дозволять умови”, — уклав він.

Що передувало

Раніше поліція Капітолію направила в оборонне відомство запит про продовження термінів розміщення військовослужбовців більш ніж на два місяці.

Зокрема, на початку березня конгресмени скасували засідання через загрозу атаки на Капітолій.

Раніше телеканал ABC повідомив, що Остін збирається задовольнити запит поліції Капітолію. Термін перебування бійців Нацгвардії в Вашингтоні, якби міністр не схвалив запит, закінчився б 12 березня.

Контекст

6 січня обидві палати Конгресу проводили спільне засідання для остаточно затвердження результатів президентських виборів в США, згідно з якими 46-м президентом країни ставав демократ Джо Байден.

Це засідання було перервано через прихильників 45-го президента США Дональда Трампа, які влаштували безлади на Капітолійському пагорбі. Протестуючі вступили в зіткнення з поліцією, правоохоронці у відповідь застосували сльозогінний газ. Десятки демонстрантів були затримані, п’ятеро людей загинули під час штурму. У столиці США була введена комендантська година, в місто ввели Національну гвардію.

На думку деяких спостерігачів, в тому числі багатьох членів Демократичної партії, Трамп закликав своїх прихильників вийти на мітинг і тим самим розпалював суспільний неспокій. У зв’язку з цим, проти колишнього глави Білого дому була запущена друга за останні чотири роки процедура імпічменту — унікальний випадок в історії США.

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