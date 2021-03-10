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Национальная гвардия США будет охранять Конгресс до 23 мая

Национальная гвардия США будет охранять Конгресс до 23 мая

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 марта. УНН. Национальная гвардия США будет охранять Конгресс до 23 мая. Соответствующий запрос полиции Капитолия одобрил министр обороны США Ллойд Остин, заявили в Пентагоне, передает УНН.

Цитата

“Остин одобрил запрос полиции Капитолия на продолжение оказания поддержки со стороны Нацгвардии до 23 мая 2021 года”, — отметил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. По его словам, на территории Конгресса останутся около 2,3 тыс. бойцов Нацгвардии. “Это сокращение почти на 50% от нынешней поддержки”, — подчеркнул представитель Пентагона Джон Кирби.

“В течение этого длительного периода Минобороны будет работать с полицией Капитолия, чтобы постепенно сократить присутствие Национальной гвардии, если позволят условия”, — заключил он.

Что предшествовало

Ранее полиция Капитолия направила в оборонное ведомство запрос о продлении сроков размещения военнослужащих более чем на два месяца.

В частности, в начале марта конгрессмены отменили заседание из-за угрозы атаки на Капитолий.

Ранее телеканал ABC сообщил, что Остин собирается удовлетворить запрос полиции Капитолия. Срок пребывания бойцов Нацгвардии в Вашингтоне, если бы министр не одобрил запрос, закончился бы 12 марта.

Контекст

6 января обе палаты Конгресса проводили совместное заседание для окончательного утверждения результатов президентских выборов в США, согласно которым 46-м президентом страны становился демократ Джо Байден.

Это заседание было прервано из-за сторонников 45-го президента США Дональда Трампа, которые устроили беспорядки на Капитолийском холме. Протестующие вступили в столкновения с полицией, стражи порядка в ответ применили слезоточивый газ. Десятки демонстрантов были задержаны, пять человек погибли во время штурма. В столице США был введен комендантский час, в город ввели Национальную гвардию.

По мнению некоторых наблюдателей, в том числе многих членов Демократической партии, Трамп призвал своих сторонников выйти на митинг и тем самым разжигал общественные волнения. В связи с этим, в отношении бывшего главы Белого дома была запущена вторая за последние четыре года процедура импичмента — уникальный случай в истории США.

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