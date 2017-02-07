Нацгвардійців відрядили на Житомирщину через загострення ситуації із бурштином
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 7 лютого. УНН. У зв’язку із загостренням ситуації щодо незаконного видобутку бурштину, до міста Олевськ Житомирської області відряджені військовослужбовці Першої бригади оперативного призначення Національної гвардії України. Про це проінформували у прес-службі Нацгвардії, повідомляє УНН.
Спільно з працівниками поліції гвардійці нестимуть службу з метою забезпечення публічної безпеки та порядку, попередження випадків незаконного вивезення лісо-пило-матеріалів, металобрухту та бурштину.
У відомстві також додали, що протягом 2016 року на території Житомирської області військовослужбовцями Нацгвардії розкрито 41 злочин, затримано за підозру у скоєнні злочинів 117 осіб, припинено 224 адміністративні правопорушення, виявлено 10 фактів видобутку бурштину сирцю, під час яких затримано 50 осіб, вилучено 12 одиниць автотранспорту, чотири мотопомпи та 1,27 кг бурштину.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, через стрілянину в Олевську до відповідальності притягнули 12 поліцейських.