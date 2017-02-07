Нацгвардейцев отправили в Житомирскую область из-за обострения ситуации с янтарем

Совместно с работниками полиции гвардейцы будут нести службу с целью обеспечения общественной безопасности и порядка, предупреждения случаев незаконного вывоза лесо-пило-материалов, металлолома и янтаря.

В ведомстве также добавили, что в течение 2016 года на территории Житомирской области военнослужащими Нацгвардии раскрыто 41 преступление, задержано по подозрению в совершении преступлений 117 человек, прекращено 224 административных правонарушений, выявлено 10 фактов добычи янтаря сырца, во время которых задержано 50 человек, изъято 12 единиц автотранспорта, четыре мотопомпы и 1,27 кг янтаря.

Напомним, как сообщал УНН, из-за стрельбы в Олевске к ответственности привлекли 12 полицейских.