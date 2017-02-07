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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Нацгвардейцев отправили в Житомирскую область из-за обострения ситуации с янтарем

Киев • УНН

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ЖИТОМИР-КИЕВ. 7 февраля. УНН. В связи с обострением ситуации с незаконной добычей янтаря, в город Олевск Житомирской области отправлены военнослужащие Первой бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины. Об этом проинформировали в пресс-службе Нацгвардии, сообщает УНН.

Нацгвардейцев отправили в Житомирскую область из-за обострения ситуации с янтарем

Совместно с работниками полиции гвардейцы будут нести службу с целью обеспечения общественной безопасности и порядка, предупреждения случаев незаконного вывоза лесо-пило-материалов, металлолома и янтаря.

В ведомстве также добавили, что в течение 2016 года на территории Житомирской области военнослужащими Нацгвардии раскрыто 41 преступление, задержано по подозрению в совершении преступлений 117 человек, прекращено 224 административных правонарушений, выявлено 10 фактов добычи янтаря сырца, во время которых задержано 50 человек, изъято 12 единиц автотранспорта, четыре мотопомпы и 1,27 кг янтаря.

Напомним, как сообщал УНН, из-за стрельбы в Олевске к ответственности привлекли 12 полицейских.

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