Нацгвардійці здобули 85 медалей у міжнародних спортивних змаганнях протягом минулого року

“Гвардійці показали високі результати у міжнародних змаганнях найвищого рівня — понад 300 військових та службовців Нацгвардії стали чемпіонами та призерами міжнародних змагань різного рівня в олімпійських і неолімпійських видах спорту. Зокрема, на літніх Олімпійських іграх, чемпіонатах світу та Європи 2016 року з олімпійських і неолімпійських видів спорту здобуто 85 медалей, з них 32 золоті і 35 срібних”, — повідомив Ю.Аллеров.

Як повідомляв УНН, нацгвардійці за рік вилучили контрабанди на понад 2,2 млн грн в зоні АТО.