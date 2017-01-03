Нацгвардейцы получили 85 медалей в международных спортивных соревнованиях в течение прошлого года
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Военнослужащие Национальной гвардии Украины получили 85 медалей в международных спортивных соревнованиях в течение прошлого года. Об этом во время интервью сообщил командующий НГУ генерал-лейтенант Юрий Аллеров, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацгвардии.
"Гвардейцы показали высокие результаты в международных соревнованиях самого высокого уровня - более 300 военных и служащих Нацгвардии стали чемпионами и призерами международных соревнований различного уровня в олимпийских и неолимпийских видах спорта. В частности, на летних Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы 2016 года по олимпийским и неолимпийским видам спорта добыли 85 медалей, из них 32 золотые и 35 серебряных", - сообщил Ю.Аллеров.
Как сообщал УНН, нацгвардейцы за год изъяли контрабанды на более чем 2,2 млн грн в зоне АТО.