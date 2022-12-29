Нацгвардійці за тиждень знищили три склади з боєприпасами ворога
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. За тиждень артилерійські підрозділи НГУ виконали понад 400 вогневих завдань, підтверджено знищення 3 складів з боєприпасами, понад 10 одиниць озброєння та військової техніки, а також понад 100 осіб живої сили росіян. Про це повідомив заступник директора Департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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«На жодному із напрямків підрозділи Національної гвардії втрат позицій не допустили. Так, бійці бригади оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука в ході виконання бойових завдань в районі Озерянівка Донецької області успішно знищували ворога, який діяв у складі штурмових загонів з числа «вагнера» за підтримки артилерії», - розповів Уршалович.
За його словами, противник зазнав втрати у живій силі: безповоротних – 26, поранених – 32 особи. Він додав, що вогнем артилерії цієї ж бригади було завдано вогневе ураження по місцях розташування особового складу противника, у результаті якого було демілітаризовано безповоротними - 10 і санітарними - 16.
«Всього артилерійськими підрозділами НГУ за тиждень виконано понад 400 вогневих завдань, підтверджено знищення 3 складів з боєприпасами, понад 10 одиниць озброєння та військової техніки, а також понад 100 осіб живої сили противника», - сказав Уршалович.
Доповнення
У Запорізькій області Сили оборони знищили дві ворожі артилерійські системи з боєкомплектом.