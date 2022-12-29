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Нацгвардійці за тиждень знищили три склади з боєприпасами ворога

Нацгвардійці за тиждень знищили три склади з боєприпасами ворога

Київ • УНН

 • 170171 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. За тиждень артилерійські підрозділи НГУ виконали понад 400 вогневих завдань, підтверджено знищення 3 складів з боєприпасами, понад 10 одиниць озброєння та військової техніки, а також понад 100 осіб живої сили росіян. Про це повідомив заступник директора Департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Цитата

«На жодному із напрямків підрозділи Національної гвардії втрат позицій не допустили. Так, бійці бригади оперативного призначення імені Героя України сержанта Сергія Михальчука в ході виконання бойових завдань в районі Озерянівка Донецької області успішно знищували ворога, який діяв у складі штурмових загонів з числа «вагнера» за підтримки артилерії», - розповів Уршалович.

За його словами, противник зазнав втрати у живій силі: безповоротних – 26, поранених – 32 особи. Він додав, що вогнем артилерії цієї ж бригади було завдано вогневе ураження по місцях розташування особового складу противника, у результаті якого було демілітаризовано безповоротними - 10 і санітарними - 16.

«Всього артилерійськими підрозділами НГУ за тиждень виконано понад 400 вогневих завдань, підтверджено знищення 3 складів з боєприпасами, понад 10 одиниць озброєння та військової техніки, а також понад 100 осіб живої сили противника», - сказав Уршалович.

Доповнення

У Запорізькій області Сили оборони знищили дві ворожі артилерійські системи з боєкомплектом.

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