Нацгвардейцы за неделю уничтожили три склада с боеприпасами врага

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«Ни на одном из направлений подразделения Национальной гвардии потерь позиций не допустили. Так, бойцы бригады оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука в ходе выполнения боевых задач в районе Озеряновка Донецкой области успешно уничтожали врага, действовавшего в составе штурмовых отрядов из числа «вагнера» при поддержке артиллерии», - сказал Уршалович.

По его словам, противник понес потери в живой силе: безвозвратных – 26, раненых – 32 человека. Он добавил, что огнем артиллерии этой же бригады было нанесено огневое поражение по местам расположения личного состава противника, в результате которого было демилитаризовано безвозвратными – 10 и санитарными – 16.

«Всего артиллерийскими подразделениями НГУ за неделю выполнено более 400 огневых задач, подтверждено уничтожение 3 складов с боеприпасами, более 10 единиц вооружения и военной техники, а также более 100 человек живой силы противника», – сказал Уршалович.

Дополнение

В Запорожской области Силы обороны уничтожили две вражеские артиллерийские системы с боекомплектом.