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Нацгвардейцы за неделю уничтожили три склада с боеприпасами врага

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КИЕВ. 29 декабря. УНН. За неделю артиллерийские подразделения НГУ выполнили более 400 огневых задач, подтверждено уничтожение 3 складов с боеприпасами, более 10 единиц вооружения и военной техники, а также более 100 человек живой силы россиян. Об этом сообщил заместитель директора Департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Ни на одном из направлений подразделения Национальной гвардии потерь позиций не допустили. Так, бойцы бригады оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука в ходе выполнения боевых задач в районе Озеряновка Донецкой области успешно уничтожали врага, действовавшего в составе штурмовых отрядов из числа «вагнера» при поддержке артиллерии», - сказал Уршалович.

По его словам, противник понес потери в живой силе: безвозвратных – 26, раненых – 32 человека. Он добавил, что огнем артиллерии этой же бригады было нанесено огневое поражение по местам расположения личного состава противника, в результате которого было демилитаризовано безвозвратными – 10 и санитарными – 16.

«Всего артиллерийскими подразделениями НГУ за неделю выполнено более 400 огневых задач, подтверждено уничтожение 3 складов с боеприпасами, более 10 единиц вооружения и военной техники, а также более 100 человек живой силы противника», – сказал Уршалович.

Дополнение

В Запорожской области Силы обороны уничтожили две вражеские артиллерийские системы с боекомплектом.

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