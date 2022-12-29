Нацгвардейцы за неделю уничтожили три склада с боеприпасами врага
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. За неделю артиллерийские подразделения НГУ выполнили более 400 огневых задач, подтверждено уничтожение 3 складов с боеприпасами, более 10 единиц вооружения и военной техники, а также более 100 человек живой силы россиян. Об этом сообщил заместитель директора Департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович во время брифинга, передает корреспондент УНН.
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«Ни на одном из направлений подразделения Национальной гвардии потерь позиций не допустили. Так, бойцы бригады оперативного назначения имени Героя Украины сержанта Сергея Михальчука в ходе выполнения боевых задач в районе Озеряновка Донецкой области успешно уничтожали врага, действовавшего в составе штурмовых отрядов из числа «вагнера» при поддержке артиллерии», - сказал Уршалович.
По его словам, противник понес потери в живой силе: безвозвратных – 26, раненых – 32 человека. Он добавил, что огнем артиллерии этой же бригады было нанесено огневое поражение по местам расположения личного состава противника, в результате которого было демилитаризовано безвозвратными – 10 и санитарными – 16.
«Всего артиллерийскими подразделениями НГУ за неделю выполнено более 400 огневых задач, подтверждено уничтожение 3 складов с боеприпасами, более 10 единиц вооружения и военной техники, а также более 100 человек живой силы противника», – сказал Уршалович.
Дополнение
В Запорожской области Силы обороны уничтожили две вражеские артиллерийские системы с боекомплектом.