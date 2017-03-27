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Нацгвардія є найчастіше згадуваним брендом на російському телебаченні — П.Порошенко

Київ • УНН

 • 8895 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. Національна гвардія є найчастіше згадуваним брендом на російському телебаченні. Про це повідомив Президент України Петро Порошенко під час урочистості з нагоди третьої річниці Нацгвардії України, передає кореспондент УНН.

“Наша Національна гвардія — найчастіше згадуваний бренд на російському телебаченні. Схоже, найпопулярніший бренд. Лякати вами дітей абсурдно і несправедливо, але якщо вас так смертельно бояться, так ненавидять російські чоловіки, то, значить, народу України ви служите чесно, якісно, самовіддано”, — повідомив він.

Також він зазначив, що український народ і керівництво держави високо цінують внесок нацгвардійців у забезпечення національної безпеки.

Як повідомляв УНН, П.Порошенко повідомив, що захищаючи Україну, загинули 193 бійці Національної гвардії.

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