Нацгвардія є найчастіше згадуваним брендом на російському телебаченні — П.Порошенко

“Наша Національна гвардія — найчастіше згадуваний бренд на російському телебаченні. Схоже, найпопулярніший бренд. Лякати вами дітей абсурдно і несправедливо, але якщо вас так смертельно бояться, так ненавидять російські чоловіки, то, значить, народу України ви служите чесно, якісно, самовіддано”, — повідомив він.

Також він зазначив, що український народ і керівництво держави високо цінують внесок нацгвардійців у забезпечення національної безпеки.

Як повідомляв УНН, П.Порошенко повідомив, що захищаючи Україну, загинули 193 бійці Національної гвардії.