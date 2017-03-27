Нацгвардия является наиболее часто упоминающимся брендом на российском телевидении - П.Порошенко

“Наша Национальная гвардия — наиболее часто упоминаемый бренд на российском телевидении. Похоже, самый популярный бренд. Пугать вами детей абсурдно и несправедливо, но если вас так смертельно боятся, так ненавидят русские мужчины, то, значит, народу Украины вы служите честно, качественно, самоотверженно”, - сообщил он.

Также он отметил, что украинский народ и руководство государства высоко ценят вклад нацгвардийцев в обеспечение национальной безопасности.

Как сообщал УНН, П.Порошенко сказал, что защищая Украину, погибли 193 бойцы Национальной гвардии.