Нацгвардия является наиболее часто упоминающимся брендом на российском телевидении - П.Порошенко
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Национальная гвардия является чаще всего упоминавшимся брендом на российском телевидении. Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко во время торжества по случаю третьей годовщины Нацгвардии Украины, передает корреспондент УНН.
“Наша Национальная гвардия — наиболее часто упоминаемый бренд на российском телевидении. Похоже, самый популярный бренд. Пугать вами детей абсурдно и несправедливо, но если вас так смертельно боятся, так ненавидят русские мужчины, то, значит, народу Украины вы служите честно, качественно, самоотверженно”, - сообщил он.
Также он отметил, что украинский народ и руководство государства высоко ценят вклад нацгвардийцев в обеспечение национальной безопасности.
Как сообщал УНН, П.Порошенко сказал, что защищая Украину, погибли 193 бойцы Национальной гвардии.