Нацгвардія проводить реформи сержантського складу за стандартами НАТО

“Запроваджується інститут головних сержантів (старшин) за зразком країн-учасниць НАТО.Проводиться реформа корпусу сержантського (старшинського) складу за стандартами НАТО — важлива частина реформування професійної Національної гвардії України. Затверджено Концепцію розвитку професійного сержантського і старшинського складу Національної гвардії України”, — зазначив Ю.Аллеров.

Зазначається, що професійний сержантський склад має забрати у офіцерів частину функцій і відповідальності. Офіцер повинен планувати процес або операцію і приймати рішення, а сержанти мають бути спроможними взяти на себе основне навантаження щодо бойового навчання та виховання особового складу в підрозділах, забезпечення заходів повсякденної діяльності та виконання підрозділами завдань за призначенням і в мирний час, і в особливий період.

Також повідомляється, що заплановано створення вертикалі посад сержантського і старшинського складу і умов для їх професіоналізації; вдосконалення системи їх багаторівневої підготовки з наближенням до тої, яка прийнята в країнах НАТО; перерозподіл відповідальності сержантського і старшинського складу за стан справ у військових колективах. Сержанти і старшини зможуть кар’єрно розвиватися з урахуванням рівня підготовки (освіти) та за пріоритетним напрямком професійної діяльності — командним, штабним (адміністративним), інструкторським, логістичним. Офіцерська та сержантська вертикалі будуть розмежованими і головний старшина НГУ підпорядковуватиметься безпосередньо командувачу Національної гвардії.

Як повідомляв УНН, нацгвардійці затримали у 2016 році близько 8 тисяч порушників громадського порядку.