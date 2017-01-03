Нацгвардия проводит реформы сержантского состава по стандартам НАТО

"Вводится институт главных сержантов (старшин) по образцу стран-участниц НАТО. Проводится реформа корпуса сержантского (старшинского) состава по стандартам НАТО - важная часть реформирования профессиональной Национальной гвардии Украины. Утверждена Концепция развития профессионального сержантского и старшинского состава Национальной гвардии Украины ", - отметил Ю.Аллеров.

Отмечается, что профессиональный сержантский состав должен забрать у офицеров часть функций и ответственности. Офицер должен планировать процесс или операцию и принимать решения, а сержанты должны быть способны взять на себя основную нагрузку по боевой учебе и воспитанию личного состава в подразделениях, обеспечение мер повседневной деятельности и выполнения подразделениями задач по назначению и в мирное время, и в особый период.

Также сообщается, что запланировано создание вертикали должностей сержантского и старшинского состава и условий для их профессионализации; совершенствование системы их многоуровневой подготовки по мере приближения к той, которая принята в странах НАТО, перераспределение ответственности сержантского и старшинского состава за состояние дел в воинских коллективах. Сержанты и старшины смогут карьерно развиваться с учетом уровня подготовки (образования) и по приоритетному направлению профессиональной деятельности - командным, штабным (административным), инструкторским, логистическим. Офицерская и сержантского вертикали будут разграниченными и главный старшина НГУ будет подчиняться непосредственно командующему Национальной гвардии.

Как сообщал УНН, нацгвардейцы задержали в 2016 году около 8 тысяч нарушителей общественного порядка .