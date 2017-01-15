Нацгвардія попросила СБУ і військову прокуратуру перевірити заяви А.Білецького
Київ • УНН
КИЇВ. 15 січня. УНН. Командування Національної гвардії України звернулося до Служби безпеки України та військової прокуратури з проханням перевірити заяви народного депутата України Андрія Білецького щодо керівництва Нацгвардії, передає УНН з посиланням на прес-службу НГУ.
“14 січня 2017 року народним депутатом України Андрієм Білецьким через засоби масової інформації була викладена заява, що дискредитує та заплямовує діяльність Національної гвардії України. Зокрема, на його думку, на керівних посадах перебувають відверті сепаратисти, керівництво Національної гвардії несе загрозу обороноздатності нашої держави, та у самій структурі діє системна корупція. Національна гвардія України звернулась до військової прокуратури та Служби безпеки України з проханням перевірити викладені факти. Ми вважаємо, що такий підхід дозволить уникнути непорозумінь, та забезпечить неупередженість, прозорість та об’єктивність. Зі свого боку гарантуємо всебічне сприяння та допомогу”, — йдеться в повідомленні.
У Нацгвардії зазначили, що з початку 2017 року до Головного управління Національної гвардії України не надходило жодних документів від народного депутата України Андрія Білецького з приводу інформації, зазначеної у даній публічній заяві.
Як повідомляв УНН, 14 січня командир полку “Азов”, народний депутат Андрій Білецький оприлюднив заяву, у якій йшлося про те, що керівництво Національної гвардії несе загрозу обороноздатності України.