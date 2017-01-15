Нацгвардия попросила СБУ и военную прокуратуру проверить заявления А.Билецкого
Киев • УНН
КИЕВ. 15 января. УНН. Командование Национальной гвардии Украины обратилось в Службу безопасности Украины и военную прокуратуру с просьбой проверить заявления народного депутата Украины Андрея Билецкого относительно руководства Нацгвардии, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НГУ.
"14 января 2017 года народным депутатом Украины Андреем Билецким через средства массовой информации было обнародовано заявление, которое дискредитирует деятельность Национальной гвардии Украины. В частности, по его мнению, на руководящих должностях находятся откровенные сепаратисты, руководство Национальной гвардии несет угрозу обороноспособности нашего государства, и в самой структуре действует системная коррупция. Национальная гвардия Украины обратилась в военную прокуратуру и Службу безопасности Украины с просьбой проверить изложенные факты. Мы считаем, что такой подход позволит избежать недоразумений и обеспечит беспристрастность, прозрачность и объективность. Со своей стороны гарантируем всестороннее содействие и помощь", - говорится в сообщении.
В Нацгвардии отметили, что с начала 2017 года в Главное управление Национальной гвардии Украины не поступало никаких документов от народного депутата Украины Андрея Билецкого по поводу информации, указанной в данной публичном заявлении.
Как сообщал УНН, 14 января командир полка "Азов", народный депутат Андрей Билецкий обнародовал заявление, в котором говорилось о том, что руководство Национальной гвардии несет угрозу обороноспособности Украины.