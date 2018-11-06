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Нацбанк забрав ліцензію у “БМ Банку”

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Національний банк України відкликав ліцензію на здійснення валютних операцій та виключив “БМ Банк” з Державного реєстру банків, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби НБУ.

“Національний банк України рішенням Правління від 06.11.2018 № 749-рш відкликав банківську та генеральну ліцензії на здійснення валютних операцій у АТ „БМ Банк“ та виключив цей банк з Державного реєстру банків”, — йдеться у повідомленні.

У НБУ уточнили, що банк прийняв рішення про добровільне припинення банківської діяльності без ліквідації юридичної особи.

Також у регуляторі нагадали, що “БМ Банк” є шостим банком, який припинив банківську діяльність за власною ініціативою без ліквідації юридичної особи.

Як повідомляв УНН, борги банків-банкрутів з жовтня продаватимуть на міжнародних ринках. 

Українські Національні Новини

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