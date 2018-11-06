Нацбанк забрал лицензию у "БМ Банка"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Национальный банк Украины отозвал лицензию на осуществление валютных операций и исключил "БМ Банка" из Государственного реестра банков, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы НБУ.
"Национальный банк Украины решением Правления от 06.11.2018 № 749-рш отозвал банковскую и генеральную лицензии на осуществление валютных операций в АО "БМ Банк" и исключил этот банк из Государственного реестра банков", - говорится в сообщении.
В НБУ уточнили, что банк принял решение о добровольном прекращении банковской деятельности без ликвидации юридического лица.
Также в регуляторе напомнили, что "БМ Банк" является шестым банком, который прекратил банковскую деятельность по собственной инициативе без ликвидации юридического лица.
Как сообщал УНН, долги банков-банкротов с октября будут продавать на международных рынках.