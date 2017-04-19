Нацбанк ввів в обіг монету із зображенням М.Костомарова
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Національний банк України ввів в обіг монету номіналом дві гривні на якій зображено українського письменника і публіциста Миколу Костомарова. Про це повідомляє прес-служба НБУ, передає УНН.
«(Монета - ред.) присвячена громадському діячеві, історику, археографу, етнографу, фольклористу, письменнику і публіцисту. Микола Іванович Костомаров входив до складу багатьох наукових установ, був ідеологом товариства "Кирило-Мефодіївське братство", автором його програмного документа "Книга буття українського народу", відстоював право на самостійний і вільний розвиток української мови і літератури. Його літературна спадщина складається з десятків томів поезії, повістей, оповідань, науково-публіцистичних і полемічних статей», - йдеться у повідомленні.
Монета виготовлена з металу нейзильбер. Її вага становить 12.8 грам, а діаметр - 31 мм.
У Нацбанку повідомили також, що тираж монет становить 25000 штук.
Зазначається, що на аверсі монети розміщено: угорі півколом напис УКРАЇНА, під яким малий Державний Герб України, у центрі - стилізовану композицію: на тлі газетних сторінок складено книги і на них розміщується глобус; праворуч написи: 2/гривні/2017, логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.
На реверсі монети зображено портрет Миколи Костомарова; ліворуч від нього його факсиміле та роки життя: 1817/1885; угорі півколом напис - Микола Костомаров.
Нагадаємо, Національний банк України з 11 квітня 2017 року ввів в обіг срібну пам’ятну монету “Лев” номіналом 5 грн і тиражем 4 тисячі шт.