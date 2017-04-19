Нацбанк ввел в обращение монету с изображением Н.Костомарова

“(Монета — ред.) посвящена общественному деятелю, историку, археографу, этнографу, фольклористу, писателю и публицисту. Костомаров входил в состав многих научных учреждений, был идеологом общества „Кирилло-Мефодиевского братства“, автором его программного документа „Книга бытия украинского народа“, отстаивал право на самостоятельное и свободное развитие украинского языка и литературы. Его литературное наследие состоит из десятков томов поэзии, повестей, рассказов, научно-публицистических и полемических статей”, - говорится в сообщении.

Монета изготовлена ​​из металла нейзильбер. Ее вес составляет 12,8 грамм, а диаметр — 31 мм.

В Нацбанке сообщили также, что тираж монет составляет 25000 штук.

Отмечается, что на аверсе монеты вверху полукругом надпись УКРАИНА, под которым малый Государственный Герб Украины, в центре — стилизованная композиция: на фоне газетных страниц сложены книги и на них размещается глобус; справа надписи: 2 / гривны / 2017, логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.

На реверсе монеты изображен портрет Николая Костомарова; слева от него его факсимиле и годы жизни: 1817/1885; вверху полукругом надпись — Николай Костомаров.

Напомним, Национальный банк Украины с 11 апреля 2017 ввел в обращение серебряную памятную монету “Лев” номиналом 5 грн и тиражом 4000 шт.