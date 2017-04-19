Нацбанк ввел в обращение монету с изображением Н.Костомарова

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 26939 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 91396 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 146858 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112969 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114254 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111127 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103239 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106697 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103299 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Нацбанк ввел в обращение монету с изображением Н.Костомарова

Нацбанк ввел в обращение монету с изображением Н.Костомарова

Киев  •  УНН

 • 9404 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Национальный банк Украины ввел в обращение монету номиналом две гривны на которой изображен украинский писатель и публицист Николай Костомаров. Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает УНН.

“(Монета — ред.) посвящена общественному деятелю, историку, археографу, этнографу, фольклористу, писателю и публицисту. Костомаров входил в состав многих научных учреждений, был идеологом общества „Кирилло-Мефодиевского братства“, автором его программного документа „Книга бытия украинского народа“, отстаивал право на самостоятельное и свободное развитие украинского языка и литературы. Его литературное наследие состоит из десятков томов поэзии, повестей, рассказов, научно-публицистических и полемических статей”, - говорится в сообщении.

Монета изготовлена ​​из металла нейзильбер. Ее вес составляет 12,8 грамм, а диаметр — 31 мм.

В Нацбанке сообщили также, что тираж монет составляет 25000 штук.

Отмечается, что на аверсе монеты вверху полукругом надпись УКРАИНА, под которым малый Государственный Герб Украины, в центре — стилизованная композиция: на фоне газетных страниц сложены книги и на них размещается глобус; справа надписи: 2 / гривны / 2017, логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины.

На реверсе монеты изображен портрет Николая Костомарова; слева от него его факсимиле и годы жизни: 1817/1885; вверху полукругом надпись — Николай Костомаров.

Напомним, Национальный банк Украины с 11 апреля 2017 ввел в обращение серебряную памятную монету “Лев” номиналом 5 грн и тиражом 4000 шт.

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