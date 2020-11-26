Нацбанк випустив першу українську вертикальну банкноту

"Національний банк України 26 листопада 2020 року випустив нову сувенірну неплатіжну банкноту, присвячену Герою України, першому космонавту незалежної України - Леоніду Каденюку. "Леонід Каденюк – перший космонавт незалежної України” – це перша українська сувенірна банкнота з вертикальним дизайном", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що над створенням дизайну сувенірної банкноти працювали художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.

Розміри сувенірної банкноти 80×170 мм, тираж – 50 тис. штук (зокрема 40 тис. у сувенірній упаковці).

Придбати сувенірну банкноту "Леонід Каденюк – перший космонавт незалежної України", яка не є платіжним засобом, можна буде у пунктах продажу Національного банку України та банків-дистриб’юторів.

Довідка УНН: Леонід Каденюк (1951 - 2018) - український льотчик-випробувач 1-го класу, космонавт, генерал-майор авіації, перший і єдиний астронавт незалежної України. 1997 року здійснив політ на американському космічному шатлі "Колумбія" (місія STS-87) у складі міжнародного екіпажу. Український космонавт-дослідник виконав широкий спектр робіт у рамках спільного українсько-американського експерименту, завданням якого було дослідження впливу мікрогравітації на ріст і розвиток вищих рослин.

Як повідомлялося раніше в УНН, у Україні випустять монету на честь космонавта Каденюка.

Нагадаємо, на 68-му році життя пішов з життя перший космонавт України Леонід Каденюк.