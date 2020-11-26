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Нацбанк выпустил первую украинскую вертикальную банкноту

Нацбанк выпустил первую украинскую вертикальную банкноту

Киев  •  УНН

 • 30202 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Национальный банк Украины выпустил первую вертикальную банкноту, посвященную первому космонавту независимой Украины - Леониду Каденюку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на НБУ.

"Национальный банк Украины 26 ноября 2020 года выпустил новую сувенирную неплатежную банкноту, посвященную Герою Украины, первому космонавту независимой Украины - Леониду Каденюку. "Леонид Каденюк - первый космонавт независимой Украины" - это первая украинская сувенирная банкнота с вертикальным дизайном", - говорится в сообщении.

Отмечается, что над созданием дизайна сувенирной банкноты работали художники Владимир Таран, Александр Харук, Сергей Харук.

Размеры сувенирной банкноты 80×170 мм, тираж - 50 тыс. штук (в том числе 40 тыс. в сувенирной упаковке).

Приобрести сувенирную банкноту "Леонид Каденюк - первый космонавт независимой Украины", которая не является платежным средством, можно будет в пунктах продажи Национального банка Украины и банков-дистрибьюторов.

Справка УНН: Леонид Каденюк (1951 - 2018) - украинский летчик-испытатель 1-го класса, космонавт, генерал-майор авиации, первый и единственный астронавт независимой Украины. 1997 года совершил полет на американском космическом шаттле "Колумбия" (миссия STS-87) в составе международного экипажа. Украинский космонавт-исследователь выполнил широкий спектр работ в рамках совместного украинского-американского эксперимента, задачей которого было исследование влияния микрогравитации на рост и развитие высших растений.

Как сообщалось ранее в УНН, в Украине выпустят монету в честь космонавта Каденюка.

Напомним, на 68-м году жизни ушел из жизни первый космонавт Украины Леонид Каденюк.

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