Нацбанк випустить нову банкноту номіналом 100 грн

“Ми зараз працюємо і випустимо в обіг у цьому році і в наступному пам’ятні банкноти номіналом 100 грн, але пам’ятну. Це буде серія пам’ятних банкнот, які присвячені 100-річчю подій Української революції 1917-1921 років”, — розповів він.

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За його словами, також планується випуск серії пам’ятних монет, присвячених цим подіям.

Нагадаємо, Національний банк України підготував проект постанови про відмову від карбування монет дрібного номіналу – 1, 2, 5 та 25 копійок.