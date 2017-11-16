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Нацбанк випустить нову банкноту номіналом 100 грн

Нацбанк випустить нову банкноту номіналом 100 грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Національний банк України випустить у цьому та наступному роках пам’ятні банкноти номіналом 100 грн, присвячених 100-річчю Української революції 1917-1921 років. Про це сьогодні сказала на брифінгу директор Департаменту грошового обігу Національного банку України Віктор Зайвенко, передає УНН.

“Ми зараз працюємо і випустимо в обіг у цьому році і в наступному пам’ятні банкноти номіналом 100 грн, але пам’ятну. Це буде серія пам’ятних банкнот, які присвячені 100-річчю подій Української революції 1917-1921 років”, — розповів він.

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За його словами, також планується випуск серії пам’ятних монет, присвячених цим подіям.

Нагадаємо, Національний банк України підготував проект постанови про відмову від карбування монет дрібного номіналу – 1, 2, 5 та 25 копійок.

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