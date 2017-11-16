Нацбанк выпустит новую банкноту номиналом 100 грн

"Мы сейчас работаем и выпустим в оборот в этом году и в следующем памятные банкноты номиналом 100 грн, но памятную. Это будет серия памятных банкнот, посвященных 100-летию событий Украинской революции 1917-1921 годов", - рассказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Нацбанке не видят оснований для ослабления гривны

По его словам, также планируется выпуск серии памятных монет, посвященных этим событиям.

Напомним, Национальный банк Украины подготовил проект постановления об отказе от чеканки монет мелкого номинала - 1, 2, 5 и 25 копеек.