НБУ увів в обіг нові монети 1 і 2 гривні: як вони виглядають
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Національний банк України сьогодні ввів у обіг монети номінальною вартістю 1 і 2 гривні. Про це повідомив директор Департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко, передає УНН з посиланням на прес-службу регулятора.
“З 27 квітня 2018 року розпочинається перший етап — вводяться в обіг монети номіналом 1 і 2 гривні. Другий етап відбудеться пізніше — монети номіналом 5 і 10 вводитимуться в 2019 і 2020 роках. Точну дату Національний банк повідомить додатково”, — сказав В.Зайвенко.
Він наголосив, що починаючи від сьогодні обігові монети номіналами 1 та 2 гривні є законним платіжним засобом на території України.
Ці монети перебуватимуть у обігу разом із монетами номіналом 1 гривня старого зразка й банкнотами номіналами 1 та 2 гривні попередніх років виготовлення. З часом вони мають замінити паперові банкноти.
Як повідомляв УНН, Національний банк України випустив нові монети номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень.