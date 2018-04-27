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НБУ увів в обіг нові монети 1 і 2 гривні: як вони виглядають

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Національний банк України сьогодні ввів у обіг монети номінальною вартістю 1 і 2 гривні. Про це повідомив директор Департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко, передає УНН з посиланням на прес-службу регулятора.

НБУ увів в обіг нові монети 1 і 2 гривні: як вони виглядають

“З 27 квітня 2018 року розпочинається перший етап — вводяться в обіг монети номіналом 1 і 2 гривні. Другий етап відбудеться пізніше — монети номіналом 5 і 10 вводитимуться в 2019 і 2020 роках. Точну дату Національний банк повідомить додатково”, — сказав В.Зайвенко.

Він наголосив, що починаючи від сьогодні обігові монети номіналами 1 та 2 гривні є законним платіжним засобом на території України.

Ці монети перебуватимуть у обігу разом із монетами номіналом 1 гривня старого зразка й банкнотами номіналами 1 та 2 гривні попередніх років виготовлення. З часом вони мають замінити паперові банкноти.

Як повідомляв УНН, Національний банк України випустив нові монети номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень.

Українські Національні Новини

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