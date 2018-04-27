НБУ ввел в обращение новые монеты 1 и 2 гривны: как они выглядят
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. Национальный банк Украины сегодня ввел в обращение монеты номинальной стоимостью 1 и 2 гривны. Об этом сообщил директор Департамента денежного обращения НБУ Виктор Зайвенко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу регулятора.
"С 27 апреля 2018 годна начинается первый этап - вводятся в обращение монеты номиналом 1 и 2 гривны. Второй этап состоится позже - монеты номиналом 5 и 10 будут вводиться в 2019 и 2020 годах. Точную дату Национальный банк сообщит дополнительно", - сказал В.Зайвенко.
Он отметил, что начиная с сегодняшнего дня оборотные монеты номиналами 1 и 2 гривни является законным платежным средством на территории Украины.
Эти монеты будут находиться в обращении вместе с монетами номиналом 1 гривна старого образца и банкнотами номиналом 1 и 2 гривны предыдущих лет изготовления. Со временем они должны заменить бумажные банкноты.
Как сообщал УНН, Национальный банк Украины выпустил новые монеты номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен.