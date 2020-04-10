Нацбанк повідомив про стан ринку праці України

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. На українському ринку праці триває зниження кількості вакансій, але меншими темпами, ніж у попередні тижні. Про це йдеться в економічному огляді за тиждень від Національного банку України, передає УНН.

"Усього за три тижні карантину кількість нових вакансій впала на 44%", - йдеться в огляді.

Зазначається, що через зростання невизначеності навіть ІТ-компанії, найменш вразливі до карантину, зупиняють нові найми.

За даними НБУ, кількість нових резюме після зниження в перший тиждень карантину надалі практично не змінюється.

Водночас показник навантаження (відношення кількості резюме до кількості вакансій) зріс в усіх сферах, крім роздрібної торгівлі, медицини та с/г.

Як повідомляв УНН, раніше у Державній службі зайнятості попередили, що падіння на світових ринках і ситуація з поширенням коронавірусу у світі загрожують ринку праці в Україні.

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