Нацбанк сообщил о состоянии рынка труда Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. На украинском рынке труда продолжается снижение количества вакансий, но меньшими темпами, чем в предыдущие недели. Об этом говорится в экономическом обзоре за неделю от Национального банка Украины, передает УНН.
"Всего за три недели карантина количество новых вакансий упало на 44%", - говорится в обзоре.
Отмечается, что из-за роста неопределенности даже ІТ-компании, наименее уязвимые в карантин, останавливают новые наймы.
По данным НБУ, количество новых резюме после снижения в первую неделю карантина в дальнейшем практически не меняется.
В то же время показатель нагрузки (отношение количества резюме к количеству вакансий) вырос во всех сферах, кроме розничной торговли, медицины и с/х.
Как сообщал УНН, ранее в Государственной службе занятости предупредили, что падение на мировых рынках и ситуация с распространением коронавируса в мире угрожают рынку труда в Украине.