Нацбанк змінив правила розкриття банківської таємниці

“Національний банк змінив Правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці у зв’язку з набранням чинності Закону України „Про валюту і валютні операції“. Змінені правила дозволять банкам надавати інформацію, яка містить банківську таємницю, при здійсненні валютного нагляду. У тому числі, в разі запровадження регулятором заходів захисту”, — сказано у повідомленні.

Відповідна постанова набере чинності одночасно з днем уведення в дію Закону України “Про валюту і валютні операції”.

Нагадаємо, Європа відмовилася від банківської таємниці.