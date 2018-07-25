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Нацбанк змінив правила розкриття банківської таємниці

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 липня. УНН. Національний банк дозволив банкам давати інформацію, яка містить банківську таємницю, при здійсненні валютного нагляду, передає УНН з посиланням на повідомлення НБУ.

Нацбанк змінив правила розкриття банківської таємниці

“Національний банк змінив Правила зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці у зв’язку з набранням чинності Закону України „Про валюту і валютні операції“. Змінені правила дозволять банкам надавати інформацію, яка містить банківську таємницю, при здійсненні валютного нагляду. У тому числі, в разі запровадження регулятором заходів захисту”, — сказано у повідомленні.

Відповідна постанова набере чинності одночасно з днем уведення в дію Закону України “Про валюту і валютні операції”.

Нагадаємо, Європа відмовилася від банківської таємниці.

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