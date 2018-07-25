Нацбанк изменил правила раскрытия банковской тайны
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Национальный банк разрешил банкам давать информацию, которая содержит банковскую тайну, при осуществлении валютного надзора, передает УНН со ссылкой на сообщение НБУ.
“Национальный банк изменил Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны в связи с вступлением в силу Закона Украины „О валюте и валютных операциях“. Измененные правила позволят банкам предоставлять информацию, содержащую банковскую тайну, при осуществлении валютного надзора. В том числе, в случае введения регулятором мер защиты”, — говорится в сообщении.
Соответствующее постановление вступит в силу одновременно с днем введения в действие Закона Украины “О валюте и валютных операциях”.
Напомним, Европа отказалась от банковской тайны.