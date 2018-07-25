Нацбанк изменил правила раскрытия банковской тайны

“Национальный банк изменил Правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны в связи с вступлением в силу Закона Украины „О валюте и валютных операциях“. Измененные правила позволят банкам предоставлять информацию, содержащую банковскую тайну, при осуществлении валютного надзора. В том числе, в случае введения регулятором мер защиты”, — говорится в сообщении.

Соответствующее постановление вступит в силу одновременно с днем ​​введения в действие Закона Украины “О валюте и валютных операциях”.

Напомним, Европа отказалась от банковской тайны.