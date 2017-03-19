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Нацбанк надасть МВФ оновлені макропрогнози з урахуванням блокади ОРДЛО

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Національний банк України має намір у понеділок, 20 березня, провести позачергове засідання комітету з монетарної політики для оновлення макроекономічних прогнозів з урахуванням ефекту від запровадження торговельної блокади окупованих територій Донецької і Луганської областей. Це має сприяти прискоренню виділення Міжнародним валютним фондом чергового траншу, повідомляється на сторінці Нацбанку у Facebook, передає УНН.

“Україна перебуває у програмі співпраці з Міжнародним валютним фондом. Останній перебіг подій в країні потребує додаткового вивчення їх потенційного впливу на економіку і його врахування в макроекономічних прогнозах програми співпраці з Фондом, — зазначається в повідомленні. — Національний банк, у свою чергу, також планує оновити макроекономічні прогнози з урахуванням ефекту торговельної блокади ОРДЛО. З цією метою в понеділок, 20 березня 2017 року, відбудеться позачергове засідання комітету НБУ з монетарної політики. Оновлені макропрогнози будуть надані МВФ. Діалог та технічні консультації з МВФ тривають”.

Нагадаємо, питання надання траншу Україні зникло з порядку денного Ради директорів МВФ, що планувалося 20 березня.

У Мінфіні пояснили, що перенесення термінів розгляду питання про виділення Україні траншу викликане виключно потребою в уточненні розрахунків щодо економічних наслідків від заходів, застосованих Україною у відповідь на блокаду, та захоплення бойовиками українських підприємств. Ще одна причина — визнання російською стороною документів, виданих у “ДНР/ЛНР”.

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