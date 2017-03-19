Нацбанк предоставит МВФ обновленные макропрогнозы с учетом блокады ОРДЛО

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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной
08:46 • 17059 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 65354 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 111521 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 126872 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 135636 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 128021 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 119692 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106751 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103965 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Нацбанк предоставит МВФ обновленные макропрогнозы с учетом блокады ОРДЛО

Нацбанк предоставит МВФ обновленные макропрогнозы с учетом блокады ОРДЛО

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 марта. УНН. Национальный банк Украины намерен в понедельник, 20 марта, провести внеочередное заседание комитета по монетарной политике для обновления макроэкономических прогнозов с учетом эффекта от внедрения торговой блокады оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Это должно способствовать ускорению выделения Международным валютным фондом очередного транша, сообщается на странице Нацбанка в Facebook, передает УНН.

"Украина находится в программе сотрудничества с Международным валютным фондом. Последний ход событий в стране требует дополнительного изучения их потенциального влияния на экономику и его учета в макроэкономических прогнозах программы сотрудничества с Фондом, - отмечается в сообщении. - Национальный банк, в свою очередь, также планирует обновить макроэкономические прогнозы с учетом эффекта торговой блокады ОРДЛО. С этой целью в понедельник, 20 марте 2017 г., состоится внеочередное заседание комитета НБУ по монетарной политике. Обновленные макропрогнозы будут предоставлены МВФ. Диалог и технические консультации с МВФ продолжаются".

Напомним, вопрос предоставления транша Украине исчез из повестки дня заседания Совета директоров МВФ, которое планировалось 20 марта.

В Минфине пояснили, что перенос сроков рассмотрения вопроса о выделении Украине транша вызван исключительно потребностью в уточнении расчетов по экономическим последствиям от мер, применяемых Украиной в ответ на блокаду, и захват боевиками украинских предприятий. Еще одна причина - признание российской стороной документов, выданных в "ДНР/ЛНР".

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