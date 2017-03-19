Нацбанк предоставит МВФ обновленные макропрогнозы с учетом блокады ОРДЛО

"Украина находится в программе сотрудничества с Международным валютным фондом. Последний ход событий в стране требует дополнительного изучения их потенциального влияния на экономику и его учета в макроэкономических прогнозах программы сотрудничества с Фондом, - отмечается в сообщении. - Национальный банк, в свою очередь, также планирует обновить макроэкономические прогнозы с учетом эффекта торговой блокады ОРДЛО. С этой целью в понедельник, 20 марте 2017 г., состоится внеочередное заседание комитета НБУ по монетарной политике. Обновленные макропрогнозы будут предоставлены МВФ. Диалог и технические консультации с МВФ продолжаются".

Напомним, вопрос предоставления транша Украине исчез из повестки дня заседания Совета директоров МВФ, которое планировалось 20 марта.



В Минфине пояснили, что перенос сроков рассмотрения вопроса о выделении Украине транша вызван исключительно потребностью в уточнении расчетов по экономическим последствиям от мер, применяемых Украиной в ответ на блокаду, и захват боевиками украинских предприятий. Еще одна причина - признание российской стороной документов, выданных в "ДНР/ЛНР".