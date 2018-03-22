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НБУ минулого року знищив монет на 1,2 млн гривень

НБУ минулого року знищив монет на 1,2 млн гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Минулого року Національний банк знищив розмінних та обігових монет на суму в 1,2 млн гривен. Про це УНН повідомили у Нацбанку у відповіді на запит.

“Протягом 2017 року Національним банком України було відправлено для знищення до Банкнотно-монетного двору розмінних та обігових монет загальною кількістю 2,7 млн штук на суму в 1,2 млн гривень”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Нацбанк торік знищив банкнот на понад 48 млрд гривень

Раніше повідомлялось, що, за даними НБУ, після припинення друку банкнот номіналом 1, 2, 5 та 10 гривень, а також випуску монет номіналами 1, 2, 5 та 25 копійок до 2020 року кількість монет на одну людину, які перебувають у обігу, зменшиться на 60%, а кількість банкнот — на 40%.

Нагадаємо, у Нацбанку пояснили, яким чином відбудеться скорочення в обігу кількості монет номіналами 1, 2, 5 і 25 копійок.

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