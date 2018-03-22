НБУ в прошлом году уничтожил монет на 1,2 млн гривен

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 599 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 9373 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 56208 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 70372 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 101456 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 108868 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116392 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121779 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132876 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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НБУ в прошлом году уничтожил монет на 1,2 млн гривен

НБУ в прошлом году уничтожил монет на 1,2 млн гривен

Киев  •  УНН

 • 31792 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. В прошлом году Национальный банк уничтожил разменных и оборотных монет на сумму в 1,2 млн гривен. Об этом УНН сообщили в Нацбанке в ответе на запрос.

“В течение 2017 года Национальным банком Украины было отправлено для уничтожения в Банкнотно-монетный двор разменных и оборотных монет общим количеством 2,7 млн штук на сумму в 1,2 млн гривен”, — говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нацбанк в прошлом году уничтожил банкнот на более чем 48 млрд гривен

Ранее сообщалось, что, по данным НБУ, после прекращения печати банкнот номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен, а также выпуска монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек до 2020 года количество монет на одного человека, находящихся в обращении, уменьшится на 60%, а количество банкнот — на 40%.

Напомним, в Нацбанке пояснили, каким образом произойдет сокращение в обращении количества монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек.

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