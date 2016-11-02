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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 25967 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 54264 перегляди

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2 квітня, 07:07 • 197126 перегляди

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Нацбанк із 3 листопада введе оновлені санкції РНБО

Нацбанк із 3 листопада введе оновлені санкції РНБО

Київ • УНН

 • 10316 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Національний банк України на виконання рішення Ради національної безпеки та оборони від 16 вересня про продовження раніше введених санкцій проти осіб, причетних до агресії РФ, прийняв свою постанову, якою відновлює порядок застосування санкцій, передає УНН із посиланням на прес-службу НБУ.

У прес-службі відзначили, що постанова розроблена з метою "продовження банкам України, небанківським установам, національному оператору поштового зв’язку, які є платіжними організаціями внутрішньодержавних/міжнародних платіжних систем та/або їх учасниками реалізації механізму застосування санкцій до осіб, визначених рішеннями Ради національної безпеки і оборони України, уведеними в дію відповідними Указами Президента України".

Також документ передбачає заборону для українських банків переказувати кошти на рахунки підсанкційних осіб та/або на власні рахунки українських банків, відкриті підсанкційними особами, крім операцій, які матимуть на меті капіталізацію дочірніх банків, зареєстрованих відповідно до законодавства України.

Постанова набирає чинності з дня, наступного після його офіційного опублікування, тобто із 3 листопада, і діє протягом строку застосування санкцій.

Українські Національні Новини

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