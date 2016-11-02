Нацбанк с 3 ноября введет обновленные санкции СНБО
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Национальный банк Украины во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны от 16 сентября о продлении ранее введенных санкций против лиц, причастных к агрессии РФ, принял свое постановление, которым восстанавливает порядок применения санкций, передает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.
В пресс-службе отметили, что постановление разработано в целях "продолжение банкам Украины, небанковским учреждениям, национальному оператору почтовой связи, которые являются платежными организациями внутригосударственных / международных платежных систем и / или их участниками реализации механизма применения санкций к лицам, определенным решениями Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенными в действие соответствующими указами Президента Украины ".
Также документ предусматривает запрет для украинских банков переводить средства на счета подсанкционных лиц или на собственные счета украинских банков, открытые подсанкционными лицами, кроме операций, которые будут проводиться с целью капитализации дочерних банков, зарегистрированных в соответствии с украинским законодательством.
Постановление вступает в силу со дня, следующего после его официального опубликования, то есть с 3 ноября, и действует в течение срока применения санкций.