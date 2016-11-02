Нацбанк с 3 ноября введет обновленные санкции СНБО

В пресс-службе отметили, что постановление разработано в целях "продолжение банкам Украины, небанковским учреждениям, национальному оператору почтовой связи, которые являются платежными организациями внутригосударственных / международных платежных систем и / или их участниками реализации механизма применения санкций к лицам, определенным решениями Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенными в действие соответствующими указами Президента Украины ".

Также документ предусматривает запрет для украинских банков переводить средства на счета подсанкционных лиц или на собственные счета украинских банков, открытые подсанкционными лицами, кроме операций, которые будут проводиться с целью капитализации дочерних банков, зарегистрированных в соответствии с украинским законодательством.

Постановление вступает в силу со дня, следующего после его официального опубликования, то есть с 3 ноября, и действует в течение срока применения санкций.