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НАТО запросило Македонію почати переговорити щодо вступу до Альянсу

НАТО запросило Македонію почати переговорити щодо вступу до Альянсу

Київ • УНН

 • 9326 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. Північноатлантичний альянс запросив Македонію до початку переговорів про вступ до НАТО. Про це Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив під час виступу за підсумками першого дня саміту в Брюсселі, передає УНН.

“Ми тепло вітаємо історичну угоду між Афінами та Скоп’є. І сьогодні ми запрошуємо уряд Македонії почати переговори про вступу. Всі процедури вже були завершені, щоб фіналізувати цю угоду. Країна вступить до НАТО як наш 30-й член”, — повідомив Столтенберг.

Раніше генсек НАТО Йєнс Столтенберг зазначав, що глави держав і урядів країн НАТО на саміті в Брюсселі 11-12 липня можуть дати старт переговорам щодо вступу Македонії до альянсу.

Як повідомляв УНН, міністр Греції Алексіс Ціпрас напередодні заявив, що укладена між Афінами і Скоп’є угода про зміну назви Колишньої Югославської Республіки Македонія (КЮРМ) на Республіку Північна Македонія — найкращий варіант, на який грецький уряд міг розраховувати за останні 25 років.

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