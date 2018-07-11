НАТО пригласило Македонию начать переговорить по вступлению в Альянс

“Мы тепло приветствуем историческое соглашение между Афинами и Скопье. И сегодня мы приглашаем правительство Македонии начать переговоры о поступлении. Все процедуры уже были завершены, чтобы финализировать это соглашение. Страна вступит в НАТО как наш 30-й член”, — сообщил Столтенберг.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что главы государств и правительств стран НАТО на саммите в Брюсселе 11-12 июля могут дать старт переговорам о вступлении Македонии в альянс.

Как сообщал УНН, министр Греции Алексис Ципрас накануне заявил, что заключенное между Афинами и Скопье соглашение об изменении названия бывшей югославской Республики Македония (БЮРМ) на Республику Северная Македония — лучший вариант, на который греческое правительство могло рассчитывать за последние 25 лет.