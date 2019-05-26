НАТО закликало РФ повернути Україні моряків і військові кораблі
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. НАТО продовжує закликати Росію повернути Україні затриманих моряків і військові кораблі. Про це російському агентству ТАСС повідомили в прес-службі альянсу в неділю, коментуючи рішення Міжнародного трибуналу з морського права ООН (МТМП), інформує УНН.
“НАТО багаторазово заявляла, що не бачить підстав для використання Росією військової сили проти українських кораблів і військових моряків. Ми знову закликаємо РФ негайно звільнити українських моряків і повернути кораблі”, — повідомили в прес-службі.
Міжнародний трибунал з морського права ООН в суботу ухвалив, що РФ повинна звільнити українських моряків і повернути судна Україні. Також обидві сторони в рамках цієї постанови повинні до 25 червня надати до суду звіти про інцидент в Керченській протоці.
Як повідомляв УНН, рішення Міжнародного трибуналу з морського права ООН (МТМП) у справі українських моряків підтверджує позицію Берліна щодо керченського інциденту. Про це заявив російському агентству ТАСС в суботу представник МЗС Німеччини.