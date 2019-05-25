Звільнення РФ українських моряків стало б важливим внеском в деескалацію - МЗС ФРН
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Рішення Міжнародного трибуналу з морського права ООН (МТМП) у справі українських моряків підтверджує позицію Берліна щодо керченського інциденту. Про це заявив російському агентству ТАСС в суботу представник МЗС Німеччини, передає УНН.
“Рішення Міжнародного трибуналу з морського права підтверджує нашу позицію по інцидентах в Азовському морі, — зазначили у відомстві. — Ми закликаємо Росію виконати рішення і негайно звільнити затриманих моряків, а також зняти арешт з суден”. З точки зору МЗС ФРН, “це було б важливим внеском у терміново необхідну деескалацію”.
Раніше Міжнародний трибунал з морського права ООН ухвалив, що Росія повинна звільнити 24 українських моряка і передати Україні три заарештованих судна. Трибунал закликав обидві сторони уникати кроків, які можуть привести до загострення ситуації в Керченській протоці. На думку інстанції, відсутність представників російської сторони на процесі не могло стати причиною не розглядати справу. Крім того, суд постановив, що Москва і Київ повинні до 25 червня надати суду звіти про інцидент в Керченській протоці.