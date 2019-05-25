Освобождение РФ украинских моряков стало бы важным вкладом в деэскалацию - МИД ФРГ

“Решение Международного трибунала по морскому праву подтверждает нашу позицию по инцидентам в Азовском море, — отметили в ведомстве. — Мы призываем Россию выполнить решение и незамедлительно освободить задержанных моряков, а также снять арест с судов”. С точки зрения МИД ФРГ, “это было бы важным вкладом в срочно необходимую деэскалацию”.

Ранее Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что Россия должна освободить 24 украинских моряка и передать Украине три арестованных судна. Трибунал призвал обе стороны избегать шагов, которые могут привести к обострению ситуации в Керченском проливе. По мнению инстанции, отсутствие представителей российской стороны на процессе не могло стать причиной не рассматривать дело. Кроме того, трибунал постановил, что Москва и Киев должны до 25 июня предоставить суду отчеты об инциденте в Керченском проливе.