НАТО вперше з часів "холодної війни" розробляє оборонні плани на випадок конфлікту з рф - Reuters

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Зазначається, що цей крок означає фундаментальну зміну, адже Альянс не бачив потреби розробляти широкомасштабні оборонні плани протягом десятиліть, оскільки вів менші війни в Афганістані та Іраку та вважав, що пострадянська росія "більше не становить загрози існуванню". Проте, після повномасштабного вторгнення рф в Україну НАТО попереджає, що необхідно мати попередні плани на випадок конфлікту з москвою.

"Фундаментальна відмінність між управлінням кризою та колективною обороною полягає в наступному: не ми, а наш супротивник визначає часові рамки. Ми повинні бути готові до того, що конфлікт може виникнути будь-коли", - сказав один із вищих військових чиновників НАТО, адмірал Роб Бауер.

Крім цього, Альянс планує надати країнам вказівки щодо того, як модернізувати свої сили та матеріально-технічне забезпечення.

"Союзники точно знатимуть, які сили та можливості потрібні, зокрема, де, що і як розгортати", - сказав глава НАТО Йенс Столтенберг про секретні документи, які, як і у часи "холодної війни", призначатимуть певні війська для захисту певних регіонів.

Як пише видання, це формалізує процес, ініційований окупацією Криму росією у 2014 році, що спонукало західних союзників вперше розгорнути бойові війська на сході. Reuters зазначає, що хоча багато функцій нагадують військовий склад НАТО до 1990 року, деякі ключові фактори змінилися для Альянсу після вступу в організацію Фінляндії. Ця подія подвоїла кордони Альянсу з росією приблизно до 2500 км, змусивши використати більш гнучкий підхід до розгортання сил.

Крім цього, НАТО не готується вести широкомасштабну ядерну війну проти москви та її союзників, більшість з яких зараз є членами НАТО, сказав історик Верховного штабу об’єднаних сил НАТО в Європі (SHAPE) Ян Хоуп.

"Ми не уявляємо типу війни, якою була холодна війна, коли сили союзників... зазнавали б ударів одночасно з широкомасштабними атаками Варшавського договору", - сказав він, вказуючи скоріше на регіональні конфлікти, які необхідно стримувати швидко за допомогою розгортання сил.

Експерти відзначають, що сучасні технології, зокрема дрони, гіперзвукова зброя та швидкий потік інформації, створюють "нові виклики". Заступник начальника штабу SHAPE генерал-лейтенант Юбер Коттеро розповів: "Хороша новина полягає в тому, що ми говоримо про прозорість поля бою. З усіма супутниками, з усією інформацією ми можемо побачити назрівання кризи. По Україні ми мали всі показники наперед".

Така прозорість є однією з причин, чому НАТО, всупереч вимогам країн Балтії, не бачить негайної потреби збільшувати чисельність військ на сході, продовжив генерал-лейтенант.

"Чим більше військ ви скупчуєте на кордоні, це все одно, що мати молоток. У якийсь момент ви хочете знайти цвях. Якщо росіяни скупчують війська на кордоні, це змусить нас нервувати, якщо ми скупчуємо війська на кордоні, це змусить їх нервувати", - попередив Коттеро.

Офіційні особи НАТО підрахували, що на повну реалізацію планів знадобиться кілька років. Водночас вони наголошують, що за потреби альянс може негайно розпочати бій.

"Ми готові битися сьогодні ввечері. Ви знаєте, ви ніколи не буваєте достатньо готові. Ніколи. Ми повинні бути в змозі битися сьогодні ввечері, якщо це необхідно, з тим, що у нас є", - підсумував Коттеро.

Нагадаємо

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг виступив у Брюсселі на засіданні військового комітету НАТО. Він сказав, що Альянсу необхідно "подвоїти наші зусилля", щоб забезпечити безпеку одному мільярду людей у країнах НАТО, посилаючись на низку загроз, які, як він стверджував, зростають.