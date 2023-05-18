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НАТО впервые со времен "холодной войны" разрабатывает оборонные планы на случай конфликта с рф - Reuters

НАТО впервые со времен "холодной войны" разрабатывает оборонные планы на случай конфликта с рф - Reuters

Киев • УНН

 • 784407 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. На саммите НАТО в Вильнюсе, который состоится в июле 2023 года, страны-члены Альянса планируют утвердить секретные военные планы, которые впервые со времен "холодной войны" подробно описывают, каким будет ответ на потенциальное нападение рф. Об этом пишет УНН, ссылаясь на Reuters.

Детали

Отмечается, что этот шаг означает фундаментальное изменение, ведь Альянс не видел необходимости разрабатывать широкомасштабные оборонные планы в течение десятилетий, поскольку вел меньшие войны в Афганистане и Ираке и считал, что постсоветская россия "больше не представляет угрозы существованию". Однако, после полномасштабного вторжения рф в Украину НАТО предупреждает, что необходимо иметь предварительные планы на случай конфликта с москвой.

"Фундаментальное отличие между управлением кризисом и коллективной обороной заключается в следующем: не мы, а наш противник определяет временные рамки. Мы должны быть готовы к тому, что конфликт может возникнуть в любой момент", - сказал один из высших военных чиновников НАТО, адмирал Роб Бауэр.

Кроме этого, Альянс планирует предоставить странам указания относительно того, как модернизировать свои силы и материально-техническое обеспечение.

"Союзники точно будут знать, какие силы и возможности нужны, в частности, где, что и как развертывать", - сказал глава НАТО Йенс Столтенберг о секретных документах, которые, как и во времена "холодной войны", будут назначать определенные войска для защиты определенных регионов. 

Как пишет издание, это формализует процесс, инициированный оккупацией Крыма россией в 2014 году, что побудило западных союзников впервые развернуть боевые войска на востоке. Reuters отмечает, что хотя многие функции напоминают военный состав НАТО до 1990 года, некоторые ключевые факторы изменились для Альянса после вступления в организацию Финляндии. Это событие удвоило границы Альянса с россией примерно до 2500 км, заставив использовать более гибкий подход к развертыванию сил.

Кроме этого, НАТО не готовится вести широкомасштабную ядерную войну против Москвы и ее союзников, большинство из которых сейчас являются членами НАТО, сказал историк Верховного штаба объединенных сил НАТО в Европе (SHAPE) Ян Хоуп.

"Мы не представляем типа войны, какой была холодная война, когда силы союзников... подвергались бы ударам одновременно с широкомасштабными атаками Варшавского договора", - сказал он, указывая скорее на региональные конфликты, которые необходимо сдерживать быстро с помощью развертывания сил.

Эксперты отмечают, что современные технологии, в частности дроны, гиперзвуковое оружие и быстрый поток информации, создают "новые вызовы". Заместитель начальника штаба SHAPE генерал-лейтенант Юбер Коттеро рассказал: "Хорошая новость заключается в том, что мы говорим о прозрачности поля боя. Со всеми спутниками, со всей информацией мы можем увидеть назревание кризиса. По Украине мы имели все показатели наперед".

Такая прозрачность является одной из причин, почему НАТО, вопреки требованиям стран Балтии, не видит немедленной необходимости увеличивать численность войск на востоке, продолжил генерал-лейтенант.

"Чем больше войск вы скапливаете на границе, это все равно, что иметь молоток. В какой-то момент вы хотите найти гвоздь. Если россияне скапливают войска на границе, это заставит нас нервничать, если мы скапливаем войска на границе, это заставит их нервничать", - предупредил Коттеро.

Официальные лица НАТО подсчитали, что на полную реализацию планов понадобится несколько лет. В то же время они отмечают, что при необходимости альянс может немедленно начать бой.

"Мы готовы сражаться сегодня вечером. Вы знаете, вы никогда не бываете достаточно готовы. Никогда. Мы должны быть в состоянии сражаться сегодня вечером, если это необходимо, с тем, что у нас есть", - подытожил Коттеро.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил в Брюсселе на заседании военного комитета НАТО. Он сказал, что Альянсу необходимо "удвоить наши усилия", чтобы обеспечить безопасность одному миллиарду людей в странах НАТО, ссылаясь на ряд угроз, которые, как он утверждал, растут.

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