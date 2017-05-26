НАТО створить платформу для підготовки фахівців на базі Національної академії
Київ • УНН
КИЇВ. 26 травня. УНН. В Академії Національної гвардії України відбулося відкриття вступного курсу НАТО, який є частиною програми професійного розвитку НАТО, передає УНН з посиланням прес-службу Нацгвардії.
“Сьогодні ми починаємо вступний курс НАТО, на якому присутні Голова Представництва НАТО в Україні, Директор Офісу зв’язку НАТО Олександер Вінніков і представники відомства. Національна гвардія України вже почала активно проводити реформування підрозділів відповідно до стандартів НАТО, яке планується завершити до 2020 року,” — зазначив генерал-лейтенант Микола Балан.
Зазначається, що вступний курс НАТО проводиться для впровадження короткострокових і інтенсивних курсів на базі Національної академії Національної гвардії України за тематикою курсів, що проводяться на базі Школи НАТО в Німеччині, які сприяли б швидкому досягненню сумісності Національної гвардії України зі збройними формуваннями країн — членів НАТО.
Керівництво та представники НАТО в Україні відзначають унікальність курсу для України, і саме Національна гвардія України стане прикладом втілення євроінтеграційних реформ для інших відомств, ввівши цю ініціативу.
Як повідомляв УНН, 13 травня на Одещині відбулись міжнародні антитерористичні навчання.